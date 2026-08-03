ArcelorMittal renforce son alliance avec Microsoft

Le géant mondial de la sidérurgie mise sur l'intelligence artificielle et le cloud Microsoft Azure pour moderniser son infrastructure informatique et optimiser sa compétitivité industrielle.

ArcelorMittal a officialisé la prolongation et l'élargissement de son partenariat stratégique avec Microsoft, faisant du cloud Azure la pierre angulaire de sa politique "Cloud First, Data Centric".

L'accord prévoit la centralisation des données du groupe sur une plateforme unique et le déploiement d'outils analytiques avancés basés sur l'intelligence artificielle. En intégrant des solutions telles que Microsoft Fabric, Purview et Foundry, ArcelorMittal entend accélérer la mise en service d'applications métier intelligentes tout en réduisant sa dépendance aux architectures informatiques obsolètes.

Outre les gains d'efficacité opérationnelle escomptés, l'accord met l'accent sur le renforcement de la cybersécurité et de la résilience des réseaux industriels du groupe, un enjeu devenu critique pour le secteur manufacturier mondial.

Le sidérurgiste cherche à transformer la masse de données issues de ses chaînes de production en un véritable levier de rentabilité et d'agilité décisionnelle.