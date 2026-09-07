 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arbonia entouré après un relèvement chez UBS
information fournie par Zonebourse 07/09/2026 à 14:53
Ajouter Boursorama à vos sources

Arbonia bondit de plus de 13% à près de 5 CHF à Zurich, propulsé par un relèvement de recommandation chez UBS, qui anticipe un redressement des bénéfices pour le fournisseur spécialisé dans les portes intérieures en bois, en verre et en métal.

UBS relève sa recommandation sur Arbonia de "neutre" à "achat", avec un objectif de cours porté de 4,1 à 6,2 CHF, une nouvelle cible qui recèle un potentiel de progression de 41% pour le titre par rapport à son cours de clôture de la veille.

"La publication au titre du 1er semestre 2026 améliore la visibilité, avec une reprise de la demande, des gains de parts de marché et des économies de coûts soutenant des estimations plus élevées pour les exercices 2027 à 2029", explique la banque helvétique.

Valeurs associées

ARBONIA
4,985 CHF Swiss EBS Stocks +13,42%
ARBONIA N
14,660 CHF Swiss EBS Stocks -1,21%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 308,36 +0,36%
SOITEC
140,95 +9,86%
BIOPHYTIS
0,071 -7,91%
HAFFNER ENERGY
0,649 +9,63%
Pétrole Brent
97,58 +1,73%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank