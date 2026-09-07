Arbonia entouré après un relèvement chez UBS

Arbonia bondit de plus de 13% à près de 5 CHF à Zurich, propulsé par un relèvement de recommandation chez UBS, qui anticipe un redressement des bénéfices pour le fournisseur spécialisé dans les portes intérieures en bois, en verre et en métal.

UBS relève sa recommandation sur Arbonia de "neutre" à "achat", avec un objectif de cours porté de 4,1 à 6,2 CHF, une nouvelle cible qui recèle un potentiel de progression de 41% pour le titre par rapport à son cours de clôture de la veille.

"La publication au titre du 1er semestre 2026 améliore la visibilité, avec une reprise de la demande, des gains de parts de marché et des économies de coûts soutenant des estimations plus élevées pour les exercices 2027 à 2029", explique la banque helvétique.