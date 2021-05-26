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Aramis Group entend lever au moins 250 millions d'euros dans le cadre de son projet d'IPO
Reuters26/05/2021 à 08:51

26 mai (Reuters) - STELLANTIS NV STLA.MI STLA.PA :

* ARAMIS ANNONCE L'APPROBATION DE SON DOCUMENT D'ENREGISTREMENT PAR L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET FRANCHIT LA PREMIÈRE ÉTAPE DE SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT PARIS

* ARAMIS ENVISAGE UNE INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT PARIS AVEC UNE LEVÉE DE FONDS D'AU MOINS 250 MILLIONS D'EUROS

* ARAMIS DIT QUE STELLANTIS CONSERVERA UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE APRÈS L'IPO

* ARAMIS VISE UN CA ORGANIQUE SUPÉRIEUR À 1,25 MILLIARD D'EUROS ET UNE MARGE D'EBITDA COMPRISE ENTRE 2,7 ET 2,9%, SOUS RÉSERVE QUE LE COVID-19 NE PERTURBE PAS DAVANTAGE LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ACTUEL, POUR L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

* ARAMIS PRÉVOIT DE VENDRE ENVIRON 45 000 VOITURES D'OCCASION RECONDITIONNÉES B2C POUR L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021, SOIT UNE CROISSANCE ORGANIQUE DE 35% PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE SUR UNE BASE PRO FORMA

* ARAMIS DIT QUE POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2022, IL VISE UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE PLUS DE 1,5 MILLIARD D'EUROS EN ORGANIQUE

* ARAMIS DIT QUE D'ICI 2030, IL VISE UN CHIFFRE D'AFFAIRES ORGANIQUE DE 6 MILLIARDS D'EUROS ET UNE MARGE D'EBITDA AJUSTÉ ORGANIQUE SITUÉE ENTRE 8% ET 9%

* ARAMIS A POUR OBJECTIF DE GÉNÉRER PLUS DE 3 MILLIARDS D'EUROS DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2025 SUR UNE BASE ORGANIQUE

* ARAMIS VISE UNE CROISSANCE DES VOLUMES D'ENVIRON 25% PAR AN SUR LA PÉRIODE 2021-2025, AVEC UNE CROISSANCE ORGANIQUE DES VOLUMES DE VOITURES D'OCCASION RECONDITIONNÉES B2C DE 30 À 35% PAR AN SUR LA PÉRIODE

Pour plus de détails, cliquez sur STLA.MI STLA.PA

(Gdansk Newsroom)

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