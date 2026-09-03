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Aramis : franche cassure des 3,85 EUR
information fournie par Zonebourse 03/09/2026 à 16:16
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Aramis valide une franche cassure du support des 3,85 EUR (19 août, 2 septembre) et se dirige vers un retracement de la MM100 qui gravite vers 3,51 EUR, le prochain support se situant vers 3,375 EUR, plancher du 3 juillet.

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