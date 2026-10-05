« Aramco peut mettre à disposition 12 millions de barils par jour en quelques jours », déclare son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Saudi Aramco 2222.SE est en mesure de mobiliser sa capacité de production maximale durable de 12 millions de barils par jour en l'espace de quelques jours, a déclaré lundi le directeur général Amin Nasser lors de la conférence Energy Intelligence à Londres.
« Notre système est intact », a déclaré M. Nasser, ajoutant que l'entreprise disposait des réserves stratégiques et de la flexibilité nécessaires pour isoler ou réorienter sa production selon les besoins.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer