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« Aramco peut mettre à disposition 12 millions de barils par jour en quelques jours », déclare son directeur général
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 10:54

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Saudi Aramco 2222.SE est en mesure de mobiliser sa capacité de production maximale durable de 12 millions de barils par jour en l'espace de quelques jours, a déclaré lundi le directeur général Amin Nasser lors de la conférence Energy Intelligence à Londres.

« Notre système est intact », a déclaré M. Nasser, ajoutant que l'entreprise disposait des réserves stratégiques et de la flexibilité nécessaires pour isoler ou réorienter sa production selon les besoins.

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