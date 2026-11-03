Aramco: Le bénéfice au T3 en hausse de 34,5%

Logo de Saudi Aramco

La compagnie pétrolière publique saoudienne Aramco a annoncé mardi ‌une hausse de 34,5% de son bénéfice net au troisième trimestre, malgré les attaques subies par ses installations, principalement grâce ​à l’augmentation de ses revenus et à sa sortie d’une coentreprise.

Le premier exportateur mondial de pétrole a enregistré un bénéfice net de 36,25 milliards de dollars (32,39 milliards d'euros) au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 26,9 milliards de dollars un ​an plus tôt. Le bénéfice net s’élevait à 32,7 milliards de dollars au deuxième trimestre.

Le bénéfice net ajusté du troisième trimestre a atteint environ 31,2 milliards de ​dollars, dépassant le consensus médian de 30,66 milliards de dollars ⁠fourni par Aramco.

La guerre entre les États-Unis et l'Iran a réduit la production d'Aramco, mais la hausse des prix ‌du pétrole a compensé la baisse des volumes.

"PÉRIODE EXTRAORDINAIRE"

L'incertitude géopolitique et les attaques contre des infrastructures énergétiques clés continuent d'aggraver la crise mondiale de l'approvisionnement énergétique, a déclaré le directeur général Amin Nasser ​dans un communiqué, ajoutant qu'Aramco avait continué ‌à approvisionner ses clients de manière fiable durant cette période "extraordinaire".

Le groupe poursuit l'étude de ⁠capacités de stockage supplémentaires à l'étranger et de routes d'exportation alternatives, a-t-il ajouté.

Le taux de fiabilité des approvisionnements s'est établi à 97,8% au troisième trimestre, contre 99,9% un an plus tôt et 98,4% au deuxième trimestre.

La production pétrolière de l'Arabie saoudite s'est ⁠établie à environ 8 millions ‌de barils par jour (bpj) en septembre, selon les sources secondaires citées par l'Opep dans son dernier ⁠rapport mensuel, contre un peu plus de 10 millions de bpj avant la guerre.

Aramco ne publie pas ses volumes de ‌production de pétrole brut. Le groupe a indiqué que sa production totale d'hydrocarbures avait atteint en moyenne 11,05 ⁠millions de barils équivalent pétrole par jour (bepj) au troisième trimestre, contre 13,3 millions de ⁠bepj un an plus tôt. ‌Sa production totale de liquides s'est élevée à 8,7 millions de bpj, contre 10,8 millions de bpj un an auparavant.

Le prix ​moyen réalisé du pétrole brut s'est établi à 95,2 dollars le ‌baril au troisième trimestre, contre 70,1 dollars un an plus tôt et 108,1 dollars au deuxième trimestre.

Aramco a annoncé un dividende de base de 21,9 ​milliards de dollars au titre du troisième trimestre, stable par rapport aux deux trimestres précédents et conforme au montant total attendu pour l'exercice.

En septembre, le groupe a finalisé la cession à son partenaire Petronas de sa participation de 50% ⁠dans les coentreprises de raffinage et de pétrochimie PRefChem en Malaisie.

Aramco a indiqué que la deuxième phase de son projet de gaz non conventionnel de Jafurah devait s’achever l’année prochaine et qu’elle était en bonne voie pour atteindre une production de 2 milliards de pieds cubes standard de gaz par jour d’ici 2030.

Le groupe a par ailleurs annoncé le démarrage de la production sur le projet pétrolier Zuluf, dont la capacité de traitement devrait atteindre jusqu'à 600.000 bpj d'ici fin 2026.

(Reuters ; version ​française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)