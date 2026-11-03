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Les Bourses européennes ouvrent en baisse
information fournie par AFP 03/11/2026 à 09:16

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Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont ouvert en baisse mardi, dans le sillage de Wall Street où les valeurs liées à l'intelligence artificielle ont nettement baissé la veille, les investisseurs attendant aussi de connaître l'issue des élections américaines de mi-mandat.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris reculait de 0,51 %, Francfort de 0,89 % et Londres de 0,34 %.

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