Les Bourses européennes ouvrent en baisse

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont ouvert en baisse mardi, dans le sillage de Wall Street où les valeurs liées à l'intelligence artificielle ont nettement baissé la veille, les investisseurs attendant aussi de connaître l'issue des élections américaines de mi-mandat.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris reculait de 0,51 %, Francfort de 0,89 % et Londres de 0,34 %.