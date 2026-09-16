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Arabie saoudite-Les Houthis disent avoir attaqué un site Aramco et une base à Khamis Mushait
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 14:22
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Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a déclaré mercredi que le groupe avait attaqué une base aérienne à Khamis Mushait ainsi que des installations du géant pétrolier Aramco 2222.SE à Yanbu, en Arabie saoudite.

L'Arabie saoudite n'a confirmé aucune de ces deux attaques.

(Par Nayera Abdallah, rédigé par Tala Ramadan ; version française Coralie Lamarque)

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