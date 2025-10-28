Après les records, Wall Street va calmer le jeu

(AOF) - Après avoir vivement progressé la veille et battu de nouveaux records, les indices américains devraient être un peu plus prudents à l’ouverture. Les investisseurs vont commencer par digérer une nouvelle salve de publications d’entreprises (Paypal, UnitedHealth Group, UPS…) avant de se tourner vers la Fed qui devrait annoncer une baisse de ses taux directeurs demain soir. En attendant, selon les futures sur indices, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq Composite devraient débuter la séance sur des gains compris entre 0,16 et 0,50%.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont débuté la semaine sur des belles hausses, principalement soutenus par la perspective de la signature d’un accord-cadre sur la question commerciale entre la Chine et les Etats-Unis. Les prochains jours seront encore plus chargés outre-Atlantique avec des publications de géants de la cote américaine (Alphabet, Meta, Microsoft, Apple ou encore Amazon), ainsi que les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE. En attendant, hier soir, le Dow Jones a progressé de 0,71%, à 47 544 points, tandis que le Nasdaq Composite a bondi de 1,86%, à 23 637 points.

Les chiffres macroéconomiques

La confiance des consommateurs en octobre sera communiquée à 15h00 tout comme les ventes de logements neufs en septembre.

Les valeurs à suivre

Jetblue Airways

JetBlue Airways a fait part d'une dégradation de ses résultats au troisième trimestre. Sur la période de juillet à septembre, le groupe de transport aérien a vu sa perte nette s'alourdir en passant de 60 à 140 millions de dollars. La perte nette par action s'est ainsi élevée à 0,39 dollar, contre 0,17 dollar un an plus tôt, mais le consensus s'attendait à une perte plus importante à 0,43 dollar par action. Parallèlement, le chiffre d'affaires trimestriel a reculé de 1,8%, à 2,322 milliards de dollars.

NXP

Le chiffre d'affaires de NXP s'est élevé à 3,17 milliards de dollars, en baisse de 2% sur un an, au troisième trimestre 2025. En glissement annuel, sur ces trois mois, le résultat opérationnel (Gaap) du fabricant néerlandais des semi-conducteurs coté à Wall Street a reculé de 10%, à 893 millions de dollars. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires (Gaap) a fléchi sur cette période de 12%, à 631 millions de dollars. Par action, le bénéfice dilué (Gaap) a diminué de 11%, à 2,48 dollars. La marge brute (Gaap) est de 56,3%, contre 57,4% un an plus tôt.

Paypal

Au troisième trimestre, le bénéfice net non-Gaap de Paypal a atteint 1,288 milliard de dollars, soit une progression de 5%. Sur la période de juillet à septembre, le bénéfice par action dilué s'est quant à lui installé à 1,34 dollar, mieux que la prévision du consensus à 1,21 dollar. Le chiffre d'affaires a augmenté de 7%, à 8,417 milliards de dollars, là où les analystes tablaient sur 8,22 milliards de dollars. Le spécialiste des services de paiement en a profité pour relever certains de ses objectifs annuels.

UnitedHealth Group

UnitedHealth Group a fait mieux que prévu au troisième trimestre avec un bénéfice par action ajusté de 2,92 dollars, contre des attentes à 2,81 dollars. Parallèlement, les revenus trimestriels se sont élevés à 113,16 milliards de dollars, alors que le consensus était de 113,04 milliards de dollars. En revanche, la marge a atteint seulement 2,1%, loin des 5,6% d'il y a un an. Avec ces données globalement encourageantes, la compagnie d'assurance santé américaine a relevé certains de ses objectifs financiers annuels.

UPS

UPS a généré des revenus de 21,4 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, contre 22,2 milliards de dollars il y a un an. Mais ils dépassent les attentes : 20,83 milliards de dollars. Aux Etats-Unis, les revenus ont diminué de 2,6%, principalement en raison d'une baisse attendue du volume. Sur ce trimestre, l'entreprise américaine de livraison et de logistique a affiché une marge opérationnelle ajustée consolidée de 10%, contre 8,9% il y a un an à la même période. Le bénéfice net est en repli en glissement annuel, passant de 1,53 milliard, à 1,31 milliard de dollars.