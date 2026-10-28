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Après le chiffre d'affaires trimestriel, RBC rehausse sa cible sur L'Oréal
information fournie par Zonebourse 28/10/2026 à 17:32

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RBC a annoncé mercredi avoir relevé de 450 à 480 euros son objectif de cours sur L'Oréal dans la foulée de la publication du chiffre d'affaires de troisième trimestre du numéro un mondial des cosmétiques, tout en conservant son opinion surperformance sur la valeur.

Dans une note diffusée dans l'après-midi, la banque canadienne rappelle que le groupe français n'a cessé de générer la meilleure croissance en volumes du secteur de la grande consommation au cours de ces dernières années, une surperformance qu'elle s'attend à voir se poursuivre.

Jugeant que la croissance des volumes est le meilleur indicateur de l'évolution à venir du cours de Bourse, l'établissement dit maintenir sa recommandation positive sur le titre.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 28/10/2026 à 17:32:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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