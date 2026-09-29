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Après avoir passé commande auprès de Boeing, le Bangladesh envisage un accord avec Airbus portant sur 10 appareils
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 14:31

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Bangladesh envisage d'acheter 10 appareils à la société française Airbus AIR.PA pour la compagnie Biman Bangladesh Airlines, a déclaré mardi un ministre, alors que le gouvernement poursuit ses projets d'extension de la flotte de la compagnie nationale, quelques jours après avoir signé un accord portant sur l'acquisition de 11 Boeing supplémentaires.

* Le gouvernement pourrait signer un accord avec Airbus dès le mois d’octobre, a déclaré le ministre de l’Aviation civile et du Tourisme, M. Rashiduzzaman Millat

* Le projet d’achat porte sur quatre gros-porteurs A350-900 et six avions à fuselage étroit A321neo

* Cette acquisition d’Airbus viendrait s’ajouter aux engagements de Biman auprès de Boeing , qui totalisent désormais 25 appareils, y compris la dernière commande de cinq 787-10 Dreamliners et de six 737-8 MAX

* Les A350 prévus seraient principalement affectés aux liaisons très demandées vers le Moyen-Orient et aux liaisons long-courriers vers l'Europe et l'Amérique du Nord, tandis que les A321neo seraient déployés sur les liaisons régionales et court-courriers

* Biman, dont la flotte de 19 appareils se compose principalement d’avions Boeing et de turbopropulseurs Dash-8, transporte un peu plus de 20 % des passagers aériens du pays, selon Millat

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