Après avoir décroché deux contrats portant sur des avions de chasse, Boeing pourrait bien tourner la page

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* Boeing devance Northrop pour un contrat de plus de 20 milliards de dollars portant sur des avions de chasse pour la Marine

* L'expérience de Boeing en matière de chasseurs embarqués et sa rigueur en matière de conception ont été des facteurs déterminants dans cette victoire

* Ces ventes pourraient générer des centaines de milliards de dollars sur la durée de vie des appareils

par Dan Catchpole

Boeing BA.N a remporté le contrat pour le chasseur de nouvelle génération de la Marine américaine grâce à des années d’investissement, à des décennies d’expérience dans la construction d’avions embarqués et à une approche de conception qui correspondait étroitement à la volonté du Pentagone de disposer d’appareils plus faciles à moderniser, selon des sources proches de l’appel d’offres.

Cette victoire de la semaine dernière marque le deuxième succès majeur de Boeing dans le domaine des avions de chasse, après avoir remporté l’année dernière le programme F-47 de l’armée de l’air . L’entreprise aérospatiale a devancé ses rivaux Lockheed Martin LMT.N et Northrop Grumman NOC.N pour le contrat relatif au chasseur F/A-XX de la Marine, d’une valeur de plus de 20 milliards de dollars dans sa phase initiale de développement.

Ces victoires offrent à la division Défense, Espace et Sécurité de l’entreprise l’occasion de tourner la page sur des années de dépassements de coûts, de retards dans les programmes d’avions militaires et de revers très médiatisés liés à son vaisseau spatial Starliner.

« Du jour au lendemain, l’entreprise contrôle désormais le demi-siècle à venir, et même au-delà, en matière d’avions tactiques américains », a déclaré Richard Aboulafia, directeur général d’AeroDynamic Advisory. « Il n’y a jamais rien eu de tel dans l’histoire. »

Le Pentagone a exigé des concurrents pour les programmes F-47 et F/A-XX — Boeing, Lockheed Martin et Northrop Grumman — qu’ils utilisent des normes de conception communes afin de faciliter les mises à niveau et les modifications ultérieures, dans le but de réagir rapidement à l’évolution des technologies et des menaces.

« Tous les acteurs du secteur ont fait ce qu’ils devaient faire, mais leur adhésion et leur enthousiasme ont varié d’un cas à l’autre », a déclaré un ancien responsable du Pentagone familier avec ces appels d’offres. « L’adhésion de Boeing a été efficace. »

L’entreprise s’est également distinguée par son utilisation d’outils de conception numériques, qui ont permis aux ingénieurs, aux responsables militaires et au personnel de maintenance de tester plus facilement les modifications et d’affiner la conception de l’avion au cours de son développement, a précisé ce responsable.

Le Pentagone et Lockheed Martin ont refusé de commenter.

Northrop Grumman a déclaré dans un communiqué avoir « proposé un chasseur de sixième génération hautement résistant et à la pointe de la technologie numérique » dans le cadre de l’appel d’offres F/A-XX, et avoir « demandé un compte rendu à la Marine américaine » concernant le processus de sélection et la décision d’attribution du marché, une condition préalable pour faire appel de la décision du Pentagone.

AUCUNE GARANTIE DE SUCCÈS

Remporter ces programmes ne garantit pas le succès financier de Boeing. Plusieurs analystes ont indiqué que l’issue dépendra fortement des termes des contrats, sur lesquels ni Boeing ni le ministère de la Défense n’ont souhaité s’exprimer.

Boeing a essuyé une perte de 20,5 milliards de dollars sur cinq programmes de développement à prix fixe qui l’ont rendu responsable des dépassements de coûts: le ravitailleur KC-46, l’avion d’entraînement T-7, le drone de ravitaillement MQ-25, le remplacement d’Air Force One et le programme Starliner.

« S'il s'agit d'un prix fixe, c'est un signal d'alerte », a déclaré Aboulafia.

Le directeur général Kelly Ortberg a déclaré que Boeing ne chercherait plus à conclure de tels contrats de développement à prix fixe à l’avenir, afin de tourner la page sur ces erreurs coûteuses.

Peu de détails ont été divulgués concernant ces deux appareils. Le F-47 devrait effectuer son premier vol en 2028 et entrer en service en 2029; l’armée de l’air prévoit d’acheter au moins 185 appareils pour remplacer le F-22. On en sait encore moins sur le F/A-XX, qui devrait entrer en service dans les années 2030 et remplacer à terme la flotte de F/A-18 de la marine.

Si les contrats de développement s’élèvent chacun à plus de 20 milliards de dollars, les activités de production pourraient générer des centaines de milliards de dollars sur la durée de vie des appareils.

MISER GROS SUR LES AVIONS DE CHASSE

Après avoir perdu le contrat du F-35 au profit de Lockheed Martin en 2001, Boeing a conservé son expertise en ingénierie grâce à des projets classifiés, ainsi qu’aux modernisations des F-15 et F/A-18. La modernisation du F-15EX a été jugée si réussie que l’armée de l’air a repris ses achats de cet avion plusieurs années après les avoir interrompus.

Après la pandémie de COVID, Boeing a investi des milliards de dollars dans de nouvelles installations de production, des capacités d’ingénierie et des outils de conception numérique afin de remporter le marché de la prochaine génération d’avions de chasse américains.

Boeing fait valoir que le développement simultané de deux chasseurs de pointe réduit les risques grâce au partage des technologies et des caractéristiques de conception.

« Notre stratégie a toujours consisté à livrer deux chasseurs de pointe en parallèle, et nous avons investi en conséquence », a déclaré dans un communiqué Steve Parker, directeur général de Boeing Defense, . Ortberg a fait appel à ce vétéran des programmes de chasseurs de Boeing pour diriger la division Défense en 2024.

Bien que d’importantes différences subsistent, le F-47 et le F/A-XX sont tous deux destinés à assurer la supériorité aérienne aux côtés de drones autonomes dans le cadre d’un conflit potentiel avec la Chine, a déclaré Roman Schweizer, analyste en défense chez TD Cowen.