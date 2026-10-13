Applied Materials veut doubler son chiffre d'affaires grâce à l'IA sans hausse proportionnelle des effectifs

Applied Materials ambitionne de doubler son chiffre d'affaires au cours des prochaines années sans augmenter ses effectifs dans les mêmes proportions, grâce à une adoption accrue de l'intelligence artificielle, rapporte Bloomberg. Le fabricant américain d'équipements pour semi-conducteurs déploie cette technologie dans le développement de produits, le contrôle qualité et l'optimisation des procédés de fabrication de ses clients. L'IA doit notamment permettre d'améliorer les rendements de production et d'accroître le nombre de plaquettes de silicium traitées dans les usines.

Selon son directeur général, Gary Dickerson, le groupe poursuivra ses recrutements dans certains domaines stratégiques, tout en privilégiant les activités susceptibles de générer des gains de productivité d'environ 50% grâce à l'IA. Cette stratégie vise à soutenir la croissance des revenus tout en maîtrisant les coûts salariaux et en renforçant l'efficacité opérationnelle. Le dirigeant souligne toutefois plusieurs obstacles à court terme au développement des infrastructures d'IA, notamment les contraintes de financement, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, les besoins énergétiques et les capacités industrielles limitées. Malgré ces difficultés, il anticipe des transformations durables liées à l'essor de l'intelligence artificielle, qui constitue pour Applied Materials à la fois un moteur de demande et un levier de productivité interne.