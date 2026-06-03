Applied Aerospace & Defense lève 650 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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La société Applied Aerospace & Defense

AADX.N , un sous-traitant du gouvernement soutenu par des fonds d'investissement privés, a annoncé mardi avoir levé 650 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, après avoir fixé le prix de ses actions à 20 dollars chacune.

La société, basée à Huntsville, en Alabama, a vendu 32,5 millions d'actions dans la fourchette de prix indiquée, comprise entre 18 et 21 dollars par action.

Les entreprises de technologie de défense envahissent le marché américain des introductions en bourse, cherchant à tirer parti de l'intérêt accru des investisseurs suscité par le conflit américano-israélien avec l'Iran.

Les émetteurs accélèrent leurs projets d'introduction en bourse afin de tirer parti de la pertinence géopolitique croissante du secteur et des primes de valorisation.

Le fabricant de pièces aérospatiales Arxis ARXS.O , le fabricant de drones AEVEX AVEX.N et le spécialiste des analyseurs de signaux radio Hawkeye 360 HAWK.N ont fait leur entrée en bourse à New York ces dernières semaines.

La société de rachat Greenbriar Equity Group, spécialisée dans les entreprises de taille moyenne, a fusionné l'année dernière Applied Aerospace et PCX Aerosystems, fondée en 1900, pour former Applied Aerospace & Defense.

Applied Aerospace, fondée en 1954, fabrique une large gamme de produits, notamment des fuselages, des surfaces de contrôle de vol, des carters de moteurs-fusées à propergol solide et des arbres de moteur pour des entreprises spécialisées dans les technologies spatiales et de défense.

Selon son site web, elle compte parmi ses clients Anduril Industries, Boeing BA.N et GE Aerospace GE.N .

Morgan Stanley et Jefferies font partie des souscripteurs de l'offre. Applied Aerospace & Defense sera cotée à la Bourse de New York (NYSE) mercredi sous le symbole « AADX ».