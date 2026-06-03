Applied Aerospace & Defense est évaluée à 3,5 milliards de dollars alors que son action s'envole lors de son introduction en bourse

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Applied Aerospace & Defense AADX.N a atteint une valorisation de 3,54 milliards de dollars après que ses actions ont ouvert en hausse de 3,8 % par rapport au prix d'offre lors de leur entrée en bourse mercredi, dernière d'une série d'introductions en bourse d'entreprises du secteur de la défense.

L'action a ouvert à 20,75 dollars, contre un prix d'offre de 20 dollars. Le fournisseur de matériel spatial et de défense basé à Huntsville, en Alabama, a levé 650 millions de dollars lors de son introduction en bourse en vendant 32,5 millions d'actions d' dans la fourchette de prix annoncée comprise entre 18 et 21 dollars par action.

Les technologies de défense sont un thème récurrent sur le marché des introductions en bourse depuis avril, les émetteurs cherchant à tirer parti des vents favorables structurels découlant du conflit au Moyen-Orient.

« Nous constatons une demande générationnelle dans les secteurs de l’espace et de la défense. Le monde est très instable. Nous observons un signal de demande très fort pour la fourniture de systèmes hautement sophistiqués, tant pour le réapprovisionnement que pour les technologies de nouvelle génération », a déclaré le directeur général Trip Ferguson à Reuters.

La société de rachat Greenbriar Equity Group, spécialisée dans le marché intermédiaire, a fusionné Applied Aerospace et PCX Aerosystems l'année dernière pour former Applied Aerospace & Defense.

Applied, dont les activités historiques existent depuis plus d’un siècle, fabrique du matériel complexe tel que des carters de moteurs-fusées à propergol solide, des surfaces de contrôle de vol, des assemblages de fuselage et des arbres de moteur, pour les marchés de l’aérospatiale et de la défense.

L'entreprise investit dans des domaines tels que l'extension de ses installations et les équipements lourds afin de répondre à la demande, a déclaré son directeur de la croissance, Chris Rogers. Elle étudie des acquisitions potentielles, mais la barre est haute à court terme, a-t-il ajouté.

« Nous ne recherchons pas la croissance pour la croissance. Nous nous concentrons vraiment sur l'adéquation stratégique. »

Applied entretient des relations de longue date avec des fournisseurs tels que SpaceX et Boeing BA.N . Elle fournit des composants essentiels tels que des cônes de nez, des carénages, des capots de protection et des adaptateurs de charge utile pour la fusée Falcon 9 de SpaceX.

Les activités liées aux trois principaux clients d'Applied ont représenté environ 59 % de son chiffre d'affaires l'année dernière.