Applied Aerospace & Defense est évaluée à 3,5 milliards de dollars alors que son action s'envole lors de son introduction à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles à partir du paragraphe 3)

AADX.N , société spécialisée dans l'aérospatiale et la défense, a atteint une valorisation de 3,54 milliards de dollars après que ses actions ont ouvert en hausse de 3,8 % par rapport au prix d'offre lors de leur entrée en bourse mercredi à la Bourse de New York, donnant le ton pour une semaine chargée en introductions en bourse.

L'action a ouvert à 20,75 dollars, contre un prix d'offre de 20 dollars. Le fournisseur de matériel spatial et de défense basé à Huntsville, en Alabama, a levé 650 millions de dollars lors de son introduction en bourse en vendant 32,5 millions d'actions d' dans la fourchette de prix annoncée comprise entre 18 et 21 dollars par action.

Sept entreprises, allant des infrastructures d'IA aux logiciels, devraient entrer en bourse à New York cette semaine, égalant ainsi le record de la semaine la plus chargée depuis 2021, selon Renaissance Capital, un fournisseur de recherches et d'ETF axés sur les introductions en bourse.

Les technologies de défense constituent également un thème récurrent sur le marché des introductions en bourse depuis avril, les émetteurs cherchant à tirer parti des vents favorables structurels découlant du conflit au Moyen-Orient.

La société de rachat Greenbriar Equity Group, spécialisée dans le marché intermédiaire, a fusionné l'année dernière les sociétés de son portefeuille Applied Aerospace et PCX Aerosystems pour former Applied Aerospace & Defense.

Applied, dont les activités historiques existent depuis plus d'un siècle, fabrique du matériel complexe tel que des carters de moteurs-fusées à propergol solide, des surfaces de contrôle de vol, des assemblages de fuselage et des arbres de moteur, pour les marchés de l'aérospatiale et de la défense.

La société s'est développée grâce à plus d'une douzaine d'acquisitions depuis 2021. Les activités provenant des trois principaux clients d'Applied ont représenté environ 59 % de son chiffre d'affaires l'année dernière.

Elle entretient des relations de longue date avec des entreprises de premier plan telles que SpaceX, Boeing BA.N , Northrop NOC.N , RTX RTX.N , Lockheed LMT.N et Blue Origin.

L'entreprise fournit des composants essentiels tels que des cônes de nez, des carénages, des capots de protection et des adaptateurs de charge utile pour la fusée Falcon 9 de SpaceX.