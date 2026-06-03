Broadcom déçoit sur ses revenus malgré l'essor continu de l'intelligence artificielle

Broadcom a publié des résultats trimestriels contrastés, avec un bénéfice supérieur aux attentes mais un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux prévisions du marché. Au deuxième trimestre fiscal, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté de 2,44 dollars par action, contre 2,40 dollars attendus, pour un chiffre d'affaires de 22,19 milliards de dollars, en dessous du consensus de 22,27 milliards. Cette légère déception a pesé sur le titre qui recule de près 7% après la clôture de Wall Street, malgré une croissance des revenus de 48% sur un an.

L'intelligence artificielle demeure le principal moteur de l'activité. Les revenus liés à l'IA ont plus que doublé pour atteindre 10,8 milliards de dollars, portés par la demande pour les puces personnalisées et les équipements de réseau utilisés dans les centres de données. Broadcom fournit notamment des technologies essentielles à plusieurs grands acteurs de l'IA, dont Google, Amazon, Meta et Microsoft. Le directeur général Hock Tan prévoit que les revenus issus de l'IA atteindront environ 16 milliards de dollars au trimestre en cours.

La division semi-conducteurs a généré 15,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires, dépassant les attentes du marché. En revanche, l'activité logiciels d'infrastructure, renforcée par le rachat de VMware en 2023, a enregistré 7,18 milliards de dollars de revenus, en dessous des prévisions des analystes. Pour le trimestre en cours, Broadcom anticipe néanmoins un chiffre d'affaires d'environ 29,4 milliards de dollars, supérieur aux attentes, confirmant la solidité de ses perspectives malgré la réaction prudente des investisseurs.