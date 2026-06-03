SpaceX veut lever 75 milliards de dollars pour son entrée en Bourse, un record

Un bâtiment de l'entreprise SpaceX à Hawthorne, en Californie, le 26 mars 2026 ( AFP / Patrick T. Fallon )

La société aérospatiale SpaceX a confirmé mercredi chercher à réaliser la plus importante introduction en Bourse de l'histoire, en levant 75 milliards de dollars pour cette opération très attendue.

Selon des documents publiés par le gendarme boursier américain (SEC), l'entreprise va mettre en vente le 12 juin plus de 555 millions d'actions au prix unitaire de 135 dollars.

Au total, le joyau d'Elon Musk viendrait exploser le record de levée de fonds lors d'une entrée en Bourse, détenu jusqu'à présent par le géant pétrolier saoudien Saudi Aramco avec 25,6 milliards de dollars.