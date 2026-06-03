Wall Street termine en baisse, met un terme à sa série de records

Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 mai 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé dans le rouge mercredi, reprenant son souffle après plusieurs records consécutifs et subissant à nouveau l'effet de l'impasse géopolitique persistante au Moyen-Orient.

Le Dow Jones a perdu 1,21%, l'indice Nasdaq a reculé de 0,89% tandis que l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,73%.

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