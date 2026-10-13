Apple s'apprête à dévoiler de nouveaux produits pour la maison connectée, mettant en avant la nouvelle version de l'IA Siri

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Stephen Nellis

Apple devrait dévoiler mardi, lors de son « AAPL.O », une nouvelle gamme de produits pour la maison connectée, notamment un appareil semblable à un iPad, destiné à être accroché au mur ou posé sur une table, qui mettra en avant son assistant virtuel Siri, amélioré grâce à l’intelligence artificielle.

Ces appareils permettront aux utilisateurs de contrôler les sonnettes, les thermostats et les serrures connectées, sur un marché où Apple s'essaie depuis une décennie sans grand succès. Selon les analystes, ces nouveautés pourraient également inclure des mises à jour de son enceinte connectée HomePod et de ses appareils Apple TV.

Apple lance ces produits alors qu’elle tente de repousser les défis lancés par ses rivaux, notamment des concurrents traditionnels comme Amazon.com AMZN.O , qui a massivement investi dans ses enceintes Echo et ses sonnettes Ring et a lancé la semaine dernière des tablettes haut de gamme , ainsi que de nouvelles start-ups spécialisées dans l’IA comme OpenAI , qui nourrissent leurs propres ambitions en matière de matériel.

Les investisseurs s’intéressent de plus près aux ventes de matériel d’Apple pour y trouver des sources de croissance, alors que le chiffre d’affaires des services de l’entreprise subit des pressions réglementaires.

Apple a lancé pour la première fois son application Home pour contrôler les appareils connectés en 2016, suivie en 2018 par les enceintes connectées HomePod, mais ces produits sont en concurrence avec les enceintes Google Home d’Alphabet GOOGL.O et la gamme Echo d’Amazon. Selon les analystes, les deux principaux obstacles pour Apple étaient la compatibilité de ses appareils avec une multitude de gadgets tiers et la capacité limitée de Siri à fournir des réponses utiles.

Cet été, Apple a amélioré les capacités de Siri en matière d’ grâce à l’aide de Google , mais le processus de mise en place d’une maison connectée reste trop complexe pour que de nombreux consommateurs Apple puissent en percevoir les avantages, a déclaré Bob O’Donnell, analyste en chef chez TECHnalysis Research.

« Les progrès en matière d’IA devraient enfin aider, mais les questions clés pour Apple sont les suivantes: disposent-ils des compétences en matière de connectivité nécessaires pour simplifier le processus, et seront-ils prêts à collaborer avec l’ensemble de l’écosystème de la maison connectée, et non pas uniquement au sein de leur propre jardin clos? », a déclaré M. O’Donnell.