Apple renforce ses ambitions dans la maison connectée avec un Siri enrichi à l'IA

Apple devrait présenter mardi plusieurs nouveaux appareils dédiés à la maison connectée, dont un écran intelligent destiné à centraliser le contrôle des équipements domestiques. Le groupe entend s'appuyer sur les progrès de Siri en matière d'intelligence artificielle pour renforcer sa position sur un marché dominé par Amazon et Google.

Parmi les nouveautés attendues figure un appareil comparable à un iPad, pouvant être fixé au mur ou installé sur une table, afin de piloter les sonnettes, thermostats et serrures connectées. Apple pourrait également dévoiler de nouvelles versions de son enceinte HomePod et de son boîtier Apple TV. Cette offensive intervient alors que les investisseurs surveillent les perspectives de croissance des ventes de matériel du groupe, dans un contexte de pressions réglementaires croissantes sur ses activités de services.

Présent sur ce marché depuis le lancement de son application Home en 2016, puis de ses enceintes HomePod en 2018, Apple peine encore à rivaliser avec les gammes Echo d'Amazon et Google Home d'Alphabet. Le groupe doit également composer avec l'arrivée de nouveaux concurrents issus de l'intelligence artificielle, notamment OpenAI. Jusqu'à présent, ses ambitions ont été freinées par les difficultés de compatibilité avec les équipements tiers et les fonctionnalités limitées de Siri, deux obstacles qui ont compliqué l'adoption de son écosystème domestique.

Apple a amélioré cet été les capacités de Siri avec l'aide de Google, mais plusieurs interrogations subsistent quant à sa capacité à simplifier réellement l'utilisation des objets connectés. Selon Bob O'Donnell, analyste chez TECHnalysis Research, les progrès de l'intelligence artificielle pourraient faciliter cette transition, à condition qu'Apple améliore la connectivité et l'interopérabilité de ses appareils. Le lancement de mardi constituera ainsi un test pour déterminer si le groupe peut transformer ses avancées technologiques en gains de parts de marché.