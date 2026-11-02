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Apple recule après ses prévisions concernant la marge brute et la croissance des services au T1
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 23:53

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

2 novembre - ** L'action du fabricant de l'iPhone, Apple

AAPL.O ,recule de 4,1% à 324,5 dollars en séance prolongée après la publication par la société de ses résultats du quatrième trimestre

** Lors de la conférence téléphonique post-résultats, Apple indique s'attendre à une croissance de son chiffre d'affaires lié aux services comprise entre 8% et 9% au premier trimestre

** La société prévoit une marge brute comprise entre 45% et 46% au premier trimestre; son directeur financier précise que ces prévisions tiennent compte de l’impact de la hausse des coûts des puces mémoire et des dépenses liées à l’IA Siri

** La société annonce un chiffre d’affaires de 114,48 milliards de dollars au quatrième trimestre, supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 113,39 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** Le bénéfice trimestriel par action, à 2,10 dollars, a dépassé les estimations de 1,99 dollar

** La société a annoncé une hausse de son chiffre d'affaires en Grande Chine, qui est passé de 14,49 milliards de dollars l'année précédente à 17,54 milliards de dollars, alors que les estimations s'élevaient à environ 18,58 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action avait progressé d'environ 25% depuis le début de l'année

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