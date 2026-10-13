Apple lance HomeView à 299 dollars pour renforcer sa présence dans la maison connectée

Apple a dévoilé HomeView, un écran connecté de 7 pouces intégrant une version de Siri enrichie à l'intelligence artificielle, commercialisé à partir de 299 dollars avec des livraisons prévues le mois prochain. Doté de la reconnaissance faciale, l'appareil permet de contrôler les équipements domestiques et d'adapter son interface à chaque utilisateur. Il peut également traiter les demandes vocales de plusieurs personnes et accéder à certaines données personnelles, sous réserve qu'un iPhone ait été récemment déverrouillé et soit connecté au même réseau. Cette offensive vise à renforcer la position d'Apple face à Amazon et Google sur un marché où le groupe peine encore à s'imposer.

Apple a également présenté de nouveaux HomePod et Apple TV, ainsi que des accessoires connectés développés avec LG et Schneider Electric pour simplifier l'installation des équipements domestiques. Le groupe cherche à tirer parti des progrès de Siri, amélioré avec l'aide de Google, pour surmonter les difficultés historiques liées à la compatibilité des appareils et aux limites des assistants vocaux. Les analystes estiment que le renouvellement des équipements domestiques, stimulé par l'IA, représente une opportunité importante, mais soulignent le positionnement tarifaire élevé d'Apple face à ses concurrents. HomeView ne sera toutefois pas commercialisé dans l'Union européenne, où Siri AI reste indisponible en raison des contraintes réglementaires.

Cette stratégie doit également soutenir les revenus récurrents d'Apple en favorisant l'utilisation de services comme Apple TV, Apple Pay et iCloud. Selon S&P Global Market Intelligence, le chiffre d'affaires des services pourrait progresser de 12% en 2027, pour atteindre 138 milliards de dollars, contribuant à la croissance des bénéfices du groupe. Les investisseurs surveillent cette diversification alors que les activités de services subissent une pression réglementaire accrue. En Bourse, l'action Apple gagnait environ 1% mardi après avoir atteint un record en séance, portant sa progression depuis le début de l'année à 25%, contre 21% pour le Nasdaq 100.