Apple en légère hausse après avoir annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** L'action du fabricant d'iPhone Apple

AAPL.O a légèrement progressé à 339,26 dollars en séance prolongée après la publication par la société de ses résultats du quatrième trimestre

** La société annonce un chiffre d'affaires de 114,48 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 113,39 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** Le bénéfice trimestriel par action, à 2,10 dollars, a dépassé les estimations de 1,99 dollar

** La société a fait état d'un chiffre d'affaires en Grande Chine de 17,54 milliards de dollars, contre 14,49 milliards un an plus tôt, alors que les estimations se situaient aux environs de 18,58 milliards de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 25% cette année