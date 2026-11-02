Apple dépasse les attentes grâce à l'iPhone 18 Pro et à ses hausses de prix

Apple a publié des résultats supérieurs aux attentes de Wall Street pour son quatrième trimestre fiscal, soutenu par les premières ventes de l'iPhone 18 Pro et une politique tarifaire destinée à compenser la flambée des prix des mémoires. Le groupe a également bénéficié de la vigueur de ses ventes de Mac, tandis que sa marge brute a dépassé les prévisions. Sous la direction de son nouveau directeur général, John Ternus, Apple poursuit parallèlement une réorganisation majeure de son calendrier de lancements et accélère le déploiement de ses produits intégrant l'intelligence artificielle. Pour autant, le titre est à l'équilibre dans les échanges prolongés.

Le chiffre d'affaires trimestriel d'Apple a atteint 114,48 milliards de dollars, contre 113,39 milliards attendus, tandis que le bénéfice par action s'est établi à 2,10 dollars, dépassant le consensus de 1,99 dollar même hors remboursements de droits de douane. Les ventes d'iPhone ont atteint 57,58 milliards de dollars, contre 56,54 milliards anticipés, grâce notamment au lancement de l'iPhone 18 Pro. Pour absorber la hausse des coûts des mémoires, Apple a relevé de 100 dollars le prix de certains modèles et augmenté les tarifs de plusieurs MacBook. Cette stratégie a contribué à porter sa marge brute à 47,9%, contre 47,5% attendus.

Arrivé à la tête du groupe en septembre, John Ternus a engagé une transformation du calendrier commercial d'Apple, avec les modèles iPhone Pro et Duo lancés cette année et les autres versions attendues en 2027, afin de mieux répartir les ventes sur l'exercice. Le premier iPhone pliable du groupe, le Duo, rencontre une demande supérieure aux capacités de production, malgré des signalements d'écrans fissurés ayant entraîné le remplacement d'un nombre limité d'appareils. Apple a également lancé ses premiers MacBook à écran tactile et un concentrateur domotique intelligent. Parallèlement, le groupe poursuit le développement de son nouvel assistant Siri, entièrement repensé autour de l'IA, qui traite désormais 2,5 milliards de requêtes quotidiennes.

Les autres divisions ont affiché des performances contrastées. Les ventes de Mac ont atteint 10,79 milliards de dollars, nettement au-dessus des 9,61 milliards attendus, portées notamment par l'intérêt pour les ordinateurs capables d'exécuter localement des agents d'IA. Les services ont généré 31,57 milliards de dollars, pratiquement conformes au consensus de 31,58 milliards. En revanche, les revenus des iPad et des appareils connectés ont déçu, à respectivement 6,23 milliards et 8,30 milliards de dollars, contre 6,70 milliards et 9,06 milliards anticipés. Malgré la solidité de ses résultats, Apple reste confronté à la hausse des coûts des composants, aux contraintes de production de l'iPhone Duo et aux investissements nécessaires au développement de ses services d'intelligence artificielle.