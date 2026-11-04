Appian et une filiale de la Banque mondiale indiquent que 70 % des 100 millions de dollars engagés dans le secteur minier ont été débloqués

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Appian Capital Advisory a investi environ 70 % de l'engagement initial de 100 millions de dollars de la Société financière internationale (IFC) au titre d'un véhicule d'investissement phare dans le secteur minier lancé l'année dernière, dans des projets au Ghana, en Namibie et au Brésil.

* L’IFC, la branche de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, a lancé en 2025 le partenariat d’un milliard de dollars avec Appian

* La quasi-totalité des capitaux a été investie en l’espace de 12 mois, a déclaré la semaine dernière à Reuters Michael Scherb, directeur général d’Appian

* Un porte-parole du Groupe de la Banque mondiale a déclaré mardi qu’environ 70 % de l’engagement initial de l’IFC avaient été alloués à trois investissements

* Ce fonds est le premier véhicule d’IFC dédié aux métaux et minéraux des marchés émergents, et le premier à associer un investisseur en capital-investissement spécialisé dans le secteur minier

* Les capitaux ont été investis dans les mines d’or d’Asante Gold ASE.V au Ghana, dans le projet cuprifère d’Omico Copper en Namibie et dans l’exploitation de nickel, de cuivre et de cobalt d’Atlantic Nickel au Brésil, a précisé M. Scherb

* Appian prévoit de déployer le solde d’ici la fin de l’année, à mesure qu’elle sélectionne des projets parmi un portefeuille en Afrique et en Amérique latine

* Appian a déclaré que le rythme des investissements montrait comment les capitaux publics et privés pouvaient collaborer pour financer des projets miniers responsables sur les marchés émergents.

* Appian a contribué à la mise en production de 12 mines. Le mois dernier, la société a indiqué être en pourparlers avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et d’autres institutions financières de développement afin de reproduire son partenariat avec la SFI