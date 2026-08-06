Apollo va privatiser easyJet dans le cadre d'une opération de 7,7 milliards de dollars

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Apollo Global APO.N a conclu un accord en vue d'acquérir la compagnie aérienne low-cost européenne easyJet

EZJ.L pour 5,70 milliards de livres sterling (soit 7,7 milliards de dollars), a annoncé jeudi ce gestionnaire d'actifs alternatifs basé aux États-Unis, après que son concurrent Castlelake se soit retiré de la course. (1 dollar = 0,7424 livre sterling)