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Apollo va privatiser easyJet dans le cadre d'une opération de 7,7 milliards de dollars
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 15:58
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apollo Global APO.N a conclu un accord en vue d'acquérir la compagnie aérienne low-cost européenne easyJet

EZJ.L pour 5,70 milliards de livres sterling (soit 7,7 milliards de dollars), a annoncé jeudi ce gestionnaire d'actifs alternatifs basé aux États-Unis, après que son concurrent Castlelake se soit retiré de la course. (1 dollar = 0,7424 livre sterling)

Fusions / Acquisitions
Privatisation

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