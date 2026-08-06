La Russie juge "inacceptable" la mesure d'expulsion visant Xenia Fedorova en France

Xenia Fedorova lors d'une visite dans les locaux de la rédaction de RT France à Boulogne-Billancourt
La Russie a condamné jeudi la décision des autorités françaises d'expulser la journaliste russe Xenia Fedorova, considérée par Paris comme une propagandiste du Kremlin, dénonçant une "persécution sous des accusations forgées de toutes pièces".
Xenia Fedorova, 45 ans, est visée depuis le 29 juillet par un arrêté d'expulsion du ministère français de l'Intérieur et un gel de ses avoirs pour son "discours de désinformation et de déstabilisation" visant à "manipuler l'opinion publique".
Ancienne présidente et directrice de l'information de la chaîne de télévision Russia Today France (2017-2022), la chroniqueuse intervient depuis 2025 sur CNews et Europe 1 et écrit dans le JDNews, médias dont l'industriel conservateur Vincent Bolloré est propriétaire. RT France est interdite de diffusion dans l'Union européenne depuis 2022.
Xenia Fedorova se trouve actuellement en vacances à l'étranger et ne rentrera en France que lorsque l'arrêté d'expulsion aura été suspendu ou annulé, a fait savoir le 3 août son avocat français, Me Emmanuel Piwnica.
"L'expulsion de Xenia Fedorova, un acte de représailles contre une journaliste insoumise, n'est pas une surprise pour nous. Nous observons de longue date les actions des autorités françaises, qui attribuent de manière obsessionnelle chaque problème dans le pays à une 'connexion russe'", a déclaré Alexeï Fadeev, porte-parole adjoint du ministère russe des Affaires étrangères.
"Nous jugeons inacceptable la persécution des journalistes sous des accusations forgées de toutes pièces et nous la condamnons fermement", a-t-il ajouté.
(Rédigé par Dmitry Antonov, version française Sophie Louet)
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