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La Russie juge "inacceptable" la mesure d'expulsion visant Xenia Fedorova en France
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 17:00
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Xenia Fedorova lors d'une visite dans les locaux de la rédaction de RT France à Boulogne-Billancourt

Xenia Fedorova lors d'une visite dans les locaux de la rédaction de RT France à Boulogne-Billancourt

La Russie ‌a condamné jeudi la décision des autorités françaises d'expulser la ​journaliste russe Xenia Fedorova, considérée par Paris comme une propagandiste du Kremlin, dénonçant une "persécution sous des accusations forgées de toutes ​pièces".

Xenia Fedorova, 45 ans, est visée depuis le 29 juillet par un ​arrêté d'expulsion du ministère français ⁠de l'Intérieur et un gel de ses avoirs pour ‌son "discours de désinformation et de déstabilisation" visant à "manipuler l'opinion publique".

Ancienne présidente et directrice de l'information de ​la chaîne de ‌télévision Russia Today France (2017-2022), la chroniqueuse intervient depuis ⁠2025 sur CNews et Europe 1 et écrit dans le JDNews, médias dont l'industriel conservateur Vincent Bolloré est propriétaire. ⁠RT France est ‌interdite de diffusion dans l'Union européenne depuis ⁠2022.

Xenia Fedorova se trouve actuellement en vacances à l'étranger ‌et ne rentrera en France que lorsque l'arrêté ⁠d'expulsion aura été suspendu ou annulé, a fait ⁠savoir le 3 ‌août son avocat français, Me Emmanuel Piwnica.

"L'expulsion de Xenia Fedorova, ​un acte de représailles ‌contre une journaliste insoumise, n'est pas une surprise pour nous. Nous observons de ​longue date les actions des autorités françaises, qui attribuent de manière obsessionnelle chaque problème dans le pays ⁠à une 'connexion russe'", a déclaré Alexeï Fadeev, porte-parole adjoint du ministère russe des Affaires étrangères.

"Nous jugeons inacceptable la persécution des journalistes sous des accusations forgées de toutes pièces et nous la condamnons fermement", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Dmitry Antonov, version ​française Sophie Louet)

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66 commentaires

  • 18:35

    La France n'est nullement Russophobe, mais elle est Poutinophobe. Poutine n'aime pas les Russes. Il n'aime que Poutine.

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