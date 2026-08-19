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APERÇU : Les ventes de Target devraient progresser alors que les dépenses de consommation sont au centre de l'attention
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 11:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend l'article BUZZ publié mardi sans modification)

19 août - ** L'action Target TGT.N a progressé de 1,6% mardi, à 153,38 $, dans l'attente des résultats trimestriels attendus mercredi avant l'ouverture de la Bourse, les investisseurs étant attentifs aux dernières informations concernant les dépenses de consommation

** Selon les données de LSEG, le grand distributeur américain devrait afficher au deuxième trimestre une hausse de près de 4% en glissement annuel de son chiffre d’affaires, à 26,14 milliards de $, et un BPA ajusté de 2,33 $ contre 2,05 $ il y a un an ** Dans son rapport du premier trimestre, TGT a doublé ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d’affaires alors que la société poursuit son redressement, mais a maintenu des perspectives prudentes en invoquant une situation tendue pour les consommateurs

** Suite à cette annonce, l’action TGT a progressé d’environ 57% depuis le début de l’année, surperformant largement la baisse de 0,2% du secteur des biens de consommation de base du S&P .SPLRCS et la hausse de 12,5% du S&P 500 .SPX

** L’action se négociait récemment à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 17, soit un niveau supérieur à sa moyenne sur cinq ans de 15

** Sur 40 analystes, 13 attribuent à l’action la note "achat fort" ou "achat", 24 "conserver" et 3 "vendre"; le cours-cible médian s’établit à 147,50 $, en hausse par rapport à 130 $ il y a un mois et à 126 $ le 18 mai

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