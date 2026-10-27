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APERÇU : le bénéfice par action et le chiffre d'affaires de Sherwin-Williams devraient progresser au troisième trimestre
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 10:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise de l'article BUZZ publié lundi, sans modification)

27 octobre - ** L'action Sherwin-Williams Co SHW.N a clôturé en baisse de 0,6 % à 335,16 dollars lundi, dans l'attente des résultats du troisième trimestre qui seront publiés mardi avant l'ouverture de la Bourse

** Selon LSEG, les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires trimestriel du fabricant de peintures et de revêtements progresse de 7 % pour atteindre 6,78 milliards de dollars, avec un BPA ajusté estimé à 3,68 dollars contre 3,59 dollars il y a un an

** SHW a atteint ou dépassé les estimations de BPA lors de six des huit derniers trimestres, le dernier résultat en deçà des prévisions remontant au deuxième trimestre 2025

** En juillet, la société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel et a annoncé une hausse des prix de 8 % pour son segment Paint Stores Group afin de contrer les pressions inflationnistes

** Ces résultats interviennent dans la foulée d’un projet de fusion de 25 milliards de dollars entre les concurrents AkzoNobel AKZO.AS et Axalta AXTA.N , signe d’une consolidation sur le marché mondial des revêtements

** Sur les 28 analystes qui couvrent Sherwin-Williams Co, les recommandations se répartissent comme suit: 15 avis "achat fort" ou "achat" et 13 avis "conserver"

** L'objectif de cours médian de 396 dollars est en baisse par rapport aux 398 dollars d'il y a un mois

** L'action SHW affiche une hausse d'environ 3 % depuis le début de l'année, contre une progression d'environ 9 % pour l'indice Dow Jones des valeurs industrielles .DJI

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