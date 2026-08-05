Anthropic va mettre en place une équipe interne de conception de puces pour Claude et recruter des ingénieurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic a annoncé mercredi qu'elle mettait en place une équipe interne chargée de concevoir des puces sur mesure pour ses modèles d'IA Claude, confirmant ainsi une information publiée précédemment par Reuters. La start-up réagit ainsi à la pénurie de puces nécessaires au fonctionnement et au développement de systèmes d'IA plus avancés. La société a indiqué qu’elle recrutait des ingénieurs possédant une expérience à la fois dans le domaine du matériel et des logiciels afin de participer à la conception de puces sur mesure et de modèles d’IA permettant à Claude de fonctionner plus rapidement et plus efficacement à l’échelle requise par les clients.

En avril, Reuters avait rapporté qu’Anthropic envisageait de concevoir ses propres puces d’IA. La start-up a déclaré que ces puces sur mesure constituaient la dernière étape de sa stratégie multi-puces et qu’elle continuerait à s’appuyer sur une pile matérielle diversifiée comprenant des technologies d’Amazon Web Services AMZN.O , de Google GOOGL.O , de Nvidia NVDA.O et d’AMD AMD.O . Anthropic n’a pas communiqué de calendrier concernant ses projets de puces ni précisé si elle comptait les fabriquer elle-même .

La conception d’une puce d’IA de pointe peut coûter environ un demi-milliard de dollars, selon des sources du secteur, car les entreprises doivent employer des ingénieurs qualifiés et investir pour s’assurer que le processus de fabrication ne présente aucun défaut.