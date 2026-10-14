Anthropic va intégrer des informations sur le vote américain dans Claude avant les élections de mi-mandat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et du contexte dans les paragraphes 2 et 3)

Anthropic a annoncé mercredi qu'elle ajouterait des informations officielles sur le scrutin américain, fournies par l'association à but non lucratif Democracy Works, à son chatbot IA Claude d'ici la fin du mois, en prévision des élections de mi-mandat de novembre.

La société spécialisée dans l’IA a précisé que son objectif était de positionner Claude comme un outil utile pour les conversations politiques, tout en prévenant les abus liés aux élections.

“Aujourd’hui, les conversations abordant de manière générale la politique, les affaires publiques ou les questions sociales représentent environ 5,75 % de l’ensemble des conversations aux États-Unis sur Claude.ai, notre application grand public”, a déclaré l’entreprise dans un communiqué.