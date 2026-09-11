Anthropic perturbe les travaux de recherche sur les armes biologiques, le piratage russe et l'utilisation abusive de Claude par la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un rapport sur les menaces fait état de recherches potentielles sur les armes biologiques

* Anthropic signale l'utilisation abusive de Claude dans le développement d'armes

* Un rapport révèle qu’un groupe lié à la Russie a utilisé l’IA contre des responsables ukrainiens

* Une entreprise affirme avoir déjoué des attaques provenant de laboratoires chinois spécialisés dans l’IA

* Elle affirme que Moonshot et DeepSeek ont acheminé des conversations en direct avec des clients via Claude afin d’en tirer des données d’entraînement

(Ajout de détails sur les armes biologiques aux paragraphes 6 à 10, et d’un commentaire aux paragraphes 19 et 28)

par AJ Vicens et Eduardo Baptista

Anthropic a déjoué des tentatives visant à utiliser ses modèles Claude pour développer des armes biologiques et mener une campagne de cyberespionnage présumée liée à la Russie contre l’Ukraine, a déclaré ce géant de l’IA dans un rapport publié jeudi.

Elle a également accusé des concurrents chinois de tentatives de piratage visant à exploiter les capacités de Claude dans son dernier rapport “Threat Intelligence”, qui documente l’utilisation malveillante de sa technologie au cours des huit derniers mois.

Le nombre croissant de tentatives de piratage illégales menées par des agents d’IA malveillants, ainsi que les inquiétudes concernant les risques de cette technologie exprimées par des experts du secteur, ont accru la pression sur les principaux pionniers du domaine, laissant entrevoir la perspective d’une réglementation plus stricte .

Deux chercheurs d’Anthropic ont averti cette semaine que les progrès rapides de l’intelligence artificielle pourraient conduire à l’extinction de l’espèce humaine dans un avenir pas si lointain.

MISSILES, DRONES ET ARMES BIOLOGIQUES

Dans son rapport, Anthropic indique que l’on s’inquiète depuis longtemps du fait que les modèles d’IA puissent un jour atteindre un niveau de capacité leur permettant de rendre les agents pathogènes existants plus dangereux ou d’en créer de tout nouveaux.

Elle a recensé cinq exemples de scientifiques utilisant ses modèles à des fins susceptibles de favoriser le développement d'armes biologiques.

Dans un cas, un chercheur situé dans une région non prise en charge par Anthropic a utilisé une infrastructure de serveurs privés virtuels pour accéder à Claude et s'en est servi pendant des semaines afin de planifier des expériences d'adaptation de la grippe aviaire chez les mammifères.

Parmi les régions non prises en charge par Anthropic figurent notamment des pays tels que la Russie, la Chine et la Corée du Nord.

Après avoir détecté cet usage abusif, l’entreprise a suspendu les comptes impliqués dans ces recherches et a intégré ses conclusions dans ses processus de protection des modèles de pointe, d’application des règles et de renseignement sur les menaces.

Anthropic n’a pas identifié les institutions, les pays où elles sont implantées, ni les agents biologiques et techniques de recherche spécifiques impliqués.

Elle a également identifié ce qu’elle a qualifié de “nouvelles catégories d’acteurs malveillants” utilisant Claude à mauvais escient. Cela comprenait l’utilisation de la plateforme pour “développer des logiciels destinés aux armes conventionnelles, notamment les armes à feu, les missiles, les drones armés, les bombes et autres munitions, ainsi que les systèmes de ciblage et de contrôle qui les font fonctionner”.

Le rapport détaillait des incidents impliquant des opérateurs en Chine, en Russie et au Yémen utilisant Claude pour développer des logiciels destinés à la conception et au développement d’armes, ou pour soutenir la collecte de renseignements et l’approvisionnement liés à des programmes d’armement.

Les progrès rapides des modèles d’Anthropic ont fait naître de nouveaux risques, a déclaré à Reuters Jacob Klein, responsable du renseignement sur les menaces au sein de l’entreprise.

“Il y a un an, imaginons que vous souhaitiez optimiser un drone ou le logiciel d’un missile: les modèles n’auraient tout simplement pas été aussi performants pour cette tâche qu’ils le sont aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

DES PIRATES INFORMATIQUES RUSSES UTILISENT L’IA D’ANTHROPIC CONTRE DES RESPONSABLES UKRAINIENS

Anthropic a constaté que les cybercriminels et les pirates informatiques soutenus par des États utilisaient de plus en plus l’IA pour orchestrer et mener une grande partie des cyberattaques, les humains jouant souvent un rôle de superviseurs plutôt que d’opérateurs directs.

“L’utilisation de l’IA allait au-delà des simples questions-réponses d’un chatbot; elle impliquait plutôt le recours à des architectures multi-agents”, a-t-elle précisé.

Un groupe de pirates aurait mené des opérations de hameçonnage, de détournement du Wi-Fi d’hôtels et de rachat de comptes WhatsApp contre des cibles au sein des secteurs gouvernemental, militaire et diplomatique ukrainiens, en recourant à l’IA à presque chaque étape, a indiqué Anthropic.

Les techniques utilisées par ce groupe correspondaient à celles de l’acteur malveillant russe Midnight Blizzard, que le gouvernement américain a déjà associé au service de renseignement extérieur russe (SVR).

L’ambassade de Russie à Washington n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le groupe aurait utilisé l’IA pour mettre au point un système capable de détecter automatiquement lorsque son logiciel malveillant était signalé par les défenses de sécurité, puis de réécrire le code jusqu’à ce qu’il échappe à la détection.

Anthropic a déclaré avoir également détecté et neutralisé des activités liées à des affiliés du collectif ShinyHunters, qui figure actuellement parmi les organisations de cybercriminalité les plus prolifiques et est impliqué dans des attaques contre de grandes entreprises à travers le monde.

DES LABORATOIRES CHINOIS D’IA MENENT DES ATTAQUES POUR EXTRAIRE LES CAPACITÉS DE CLAUDE

Anthropic a déclaré avoir déjoué des attaques provenant de sept laboratoires basés en Chine, notamment Alibaba 9988.HK

BABA.N , Moonshot, DeepSeek et Xiaomi 1810.HK , au cours de la période couverte par le rapport.

Ces entreprises n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Des opérateurs liés à Alibaba ont mené ce qu’Anthropic a qualifié de plus grande attaque de “distillation illicite”, qui visait prétendument à extraire les capacités des modèles Claude afin de les utiliser pour améliorer les modèles Qwen de l’entreprise technologique chinoise.

Anthropic a déclaré avoir observé plus de 151 millions d’échanges qu’elle attribue à Alibaba entre mai et juillet 2026, avec un pic de près de 3 millions par jour provenant de plus de 3.500 comptes qu’elle qualifie de frauduleux.

La “distillation” désigne le processus consistant à entraîner des modèles d’IA plus petits à l’aide des résultats issus de modèles plus grands et plus coûteux, dans le but de réduire les coûts liés à l’entraînement d’un nouvel outil d’IA.

Dans un autre cas d’utilisation abusive de sa technologie, Anthropic a déclaré que Moonshot, le créateur du chatbot Kimi, et DeepSeek auraient acheminé des conversations en direct avec des clients, contenant parfois des informations sensibles, via Claude, et auraient utilisé ses réponses comme données d’entraînement.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré ne pas avoir connaissance du rapport d’Anthropic et a réaffirmé que le gouvernement estime que l’IA doit être développée à des fins bénéfiques et s’oppose à la déformation des faits et aux campagnes de dénigrement à l’encontre du pays.