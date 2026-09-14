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Anthropic annonce à ses investisseurs qu'elle sera rentable pour le deuxième trimestre consécutif, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 00:52
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic a indiqué à ses actionnaires que son résultat d'exploitation ajusté serait positif pour le deuxième trimestre consécutif, a rapporté dimanche le Financial Times, citant plusieurs sources proches du dossier.

Les marges brutes d'Anthropic dépassent les 80% avant prise en compte des revenus partagés avec ses partenaires de distribution, notamment Amazon AMZN.O , et du coût de l'entraînement de son modèle, précise le journal.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement ces informations. Anthropic n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau habituelles.

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