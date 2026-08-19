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Analog Devices en hausse après avoir prévu un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 13:14
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** L'action du fabricant de puces Analog Devices

ADI.O affiche une hausse de 1,7 % à 382,26 dollars en pré-ouverture

** ADI prévoit un chiffre d'affaires de 4,3 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, avec une fourchette de +/- 100 millions de dollars , contre une estimation de Wall Street à 4,07 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société indique que son chiffre d'affaires du troisième trimestre a progressé de 40 % pour atteindre 4,02 milliards de dollars, contre des estimations des analystes de 3,92 milliards de dollars

** "La demande a continué de se renforcer sur l'ensemble de notre gamme de produits et dans toutes nos régions au cours du troisième trimestre, ce qui se reflète dans nos prévisions record pour le quatrième trimestre", a déclaré Richard Puccio, directeur financier

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 39 % depuis le début de l'année

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