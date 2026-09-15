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Amundi lance son opération d'actionnariat salarié
information fournie par Zonebourse 15/09/2026 à 07:08
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Amundi fait part du lancement de son augmentation de capital réservée aux salariés, sous le nom "We Share Amundi". Pour mémoire, les salariés détiennent aujourd'hui 2,22% du capital du groupe de gestion d'actifs.

"Cette offre, qui traduit la volonté d'Amundi d'associer ses salariés non seulement au développement de l'entreprise, mais aussi à la création de valeur économique, permettra de renforcer le sentiment d'appartenance des collaborateurs", explique la société.

Le nombre maximal de titres créés sera de 1 000 000, soit moins de 0,5% du capital et des droits de vote, et le prix de souscription est fixé à 66,63 EUR, correspondant à la moyenne des cours d'ouverture de l'action Amundi sur les 20 séances de Bourse entre le 14 août et le 10 septembre inclus, après application d'une décote de 30%.

Les bénéficiaires de l'offre pourront souscrire à l'opération du 14 septembre au 25 septembre inclus. L'augmentation de capital est prévue le 22 octobre et les actions nouvelles d'Amundi seront cotées sur Euronext Paris le 26 octobre.

Les actions nouvelles seront entièrement assimilables aux actions ordinaires existantes. Leur admission sur le marché d'Euronext à Paris sera demandée dès que possible après la réalisation de l'augmentation de capital.

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