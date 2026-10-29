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Amundi publie des résultats en hausse au 3T et met en avant sa diversification
information fournie par Boursorama avec AFP 29/10/2026 à 08:34

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Valerie Baudson à Évian, le 30 juillet 2030. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Valerie Baudson à Évian, le 30 juillet 2030. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le premier gestionnaire d'actifs européen Amundi a dévoilé jeudi des résultats en hausse au troisième trimestre, expliquant récolter les fruits de sa diversification.

Les encours sous gestion d'Amundi, filiale du groupe Crédit Agricole, ont progressé de 11 % sur un an et sont restés quasi stables sur un trimestre, à 2.579 milliards d'euros fin septembre, a indiqué le groupe dans son communiqué.

Au troisième trimestre, la collecte nette s'est élevée à 6,5 milliards d'euros. Hors effet d'un transfert de mandat institutionnel de 39,1 milliards d'euros au sein de la coentreprise indienne SBI Funds Management, elle ressort à 45,6 milliards d'euros.

Son bénéfice net ajusté a atteint 409 millions d'euros entre juillet et septembre, en hausse de 20,2% sur un an. Les revenus ont progressé de 11,3% à 908 millions d'euros.

"Notre bon positionnement sur l'épargne retraite, le développement de partenariats avec les acteurs digitaux et l’étendue de nos expertises en gestion active, passive et en marchés privés se traduisent par une dynamique commerciale soutenue", souligne Valérie Baudson, directrice générale d'Amundi, citée dans le communiqué.

La dirigeante a mis en avant la diversification des moteurs de croissance du groupe lors d'une présentation des résultats à la presse.

"Cela confirme (...) la pertinence de nos priorités stratégiques et la force de notre positionnement sur la retraite, sur les acteurs digitaux, les ETF, la gestion active, les actifs privés ou encore la technologie", selon elle.

Le bénéfice net publié pour le troisième trimestre s'est quant à lui élevé à 675 millions d'euros, contre 249 millions d'euros sur la période l'an dernier. Il intègre une plus-value exceptionnelle d'environ 300 millions d'euros liée à la cession d'une partie de la participation d'Amundi dans la société de gestion indienne SBI Funds Management lors de son introduction en Bourse en juillet dernier.

Valérie Baudson a qualifié cette opération de "superbe succès", expliquant "en partie les résultats exceptionnels d'Amundi lors de ce troisième trimestre".

"Le marché indien depuis le mois d'août a souffert un peu (...) mais notre confiance dans le potentiel de croissance à long terme de SBI est totale", a-t-elle ajouté.

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