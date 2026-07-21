Amundi et SBI célèbrent le succès de l'introduction en Bourse de SBI FM

(Zonebourse.com) - SBI Funds Management Limited (SBI FM), première société de gestion d'actifs en Inde, a franchi une étape historique avec le succès de la cotation de ses actions sur le BSE Limited et au National Stock Exchange of India Limited (NSE), à l'issue de son introduction en bourse (IPO).

Cette IPO marque le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire du groupe indien, qui accompagne depuis 30 ans des millions d'investisseurs dans la création de valeur à long terme grâce à une gestion rigoureuse.

L'opération a suscité un très fort intérêt de la part des investisseurs particuliers, patrimoniaux et institutionnels, et a été sursouscrite près de 42 fois.

La forte participation des investisseurs institutionnels indiens et internationaux, des épargnants particuliers, des actionnaires de State Bank of India (SBI), ainsi que des collaborateurs de SBI et de SBI FM, reflète la confiance de la communauté financière dans la trajectoire de croissance de SBI FM et de l'économie indienne.

Shri Challa Sreenivasulu Setty, Chairman de State Bank of India (SBI), et Chairman & administrateur non exécutif de SBI Funds Management Limited, a déclaré : "Désormais cotée, SBI Funds Management entre dans une nouvelle phase de responsabilité. Guidés par les plus hauts standards de gouvernance et de transparence, nous restons déterminés à créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires, tout en aidant des millions d'Indiens à concrétiser leurs aspirations financières. Fort du partenariat durable entre State Bank of India et Amundi, SBI FM est idéalement positionnée pour favoriser une participation accrue des investisseurs, élargir l'accès aux solutions d'investissement et continuer à contribuer au développement de l'écosystème de l'épargne financière en Inde."

De son côté, Valérie Baudson, directrice générale d'Amundi, a souligné que "le succès de cette introduction en Bourse est une réalisation majeure. Il illustre le dynamisme et la profondeur des marchés de capitaux indiens, ainsi que la solidité et la pertinence de notre partenariat de long terme avec State Bank of India".

Ensemble, State Bank of India et Amundi ont bâti la première plateforme de gestion d'actifs en Inde, en associant la puissance du réseau de distribution de SBI à l'expertise mondiale d'Amundi en matière de gestion d'actifs.

Selon elle, au fil des ans, SBI FM a consolidé des positions de premier plan sur de nombreux segments du marché indien de la gestion d'actifs. Marque de référence, la société indienne bénéficie d'un positionnement idéal pour tirer parti de la croissance de l'épargne des ménages et de la canalisation croissante des flux vers les actifs financiers, au coeur de l'un des marchés de l'investissement les plus prometteurs au monde.

"En tant qu'actionnaire de long terme, nous sommes pleinement engagés à accompagner cette croissance, et notre partenariat avec SBI continuera de jouer un rôle central dans le développement futur de SBI FM", indique aussi Valérie Baudson.

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