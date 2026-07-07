Amrize recule après que Truist a abaissé sa recommandation à « conserver » et revu son objectif de cours à la baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 juillet - ** L'action d'Amrize AMRZ.N , société suisse de matériaux de construction cotée aux États-Unis, a reculé de plus de 2 % à 53 dollars avant l'ouverture du marché

** Truist a abaissé sa recommandation de « acheter » à « conserver » et a ramené son objectif de cours de 65 $ à 48 $

** Ce nouvel objectif de cours implique un potentiel de baisse de 11,1 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage estime que les perspectives de bénéfices de l’entreprise sont pesées par l’érosion des marges dans le secteur de la toiture, la faiblesse des prix du ciment et une concurrence croissante

** Elle ajoute que les hausses répétées des prix de la couverture de toiture, destinées à compenser l’inflation des coûts des intrants, pourraient mettre du temps à se répercuter pleinement sur les clients, ce qui devrait maintenir la pression sur les marges d’AMRZ jusqu’à la fin de l’année

** 13 des 20 sociétés de courtage attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, 7 la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 65 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, le titre a progressé de 0,7 %