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Amplegest recrute un directeur retail
information fournie par Agefi Asset Management 16/03/2026 à 08:00

Amplegest, société gérant plus de 5 milliards d’euros d’actifs, accueille ce 10 mars Bertrand Conchon en qualité de directeur retail.

L’intéressé vient d’Ofi Invest Asset Management, où il était directeur commercial Adjoint courtiers & CGP depuis 2019.

Bertrand Conchon a consacré l’essentiel de sa carrière au développement commercial auprès des CGP. Il a d’abord cofondé un cabinet de CGP en tant qu’associé minoritaire en 2004 avant de rejoindre UBS Global Asset Management (2008-2015), puis Edmond de Rothschild Asset Management (2015-2019) où il a élargi son périmètre au Bénélux.

Chez Amplegest, Bertrand Conchon vient renforcer l'équipe composée de cinq commerciaux, dont trois sont dédiés au développement des relations avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et les partenaires distributeurs. Il travaillera sous la responsabilité de Jean-François Castellani, directeur du développement Asset Management.

Laurence Marchal

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