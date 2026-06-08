AMOEBA : Amoéba obtient en Italie une autorisation d'urgence de 120 jours pour son biofongicide contre le mildiou du basilic

Chassieu (France), le 8 juin 2026 – 18h00 - Amoéba (FR0011051598 - ALMIB ) , greentech industrielle spécialisée dans le développement de solutions microbiologiques naturelles basées sur l'exploitation brevetée d'amibes, annonce l'obtention en Italie d'une autorisation d'urgence de 120 jours pour l'utilisation de son biofongicide contre le mildiou du basilic. Cette autorisation temporaire permet de répondre à une situation phytosanitaire particulièrement sensible sur une culture emblématique du marché italien, dans un contexte où les solutions disponibles sont limitées.

Une réponse ciblée pour une maladie à fort impact

Le mildiou du basilic, causé par Peronospora belbahrii , est une maladie particulièrement destructrice sur basilic frais, culture pour laquelle la tolérance commerciale aux symptômes est très faible voire nulle. Lorsque les conditions sont favorables, la maladie peut affecter 70% à 80% de la production et, dans les cas les plus sévères, détruire une culture en trois à quatre jours.

Les professionnels font face depuis plusieurs années une situation particulièrement tendue en Italie, notamment sur le type Genovese et en agriculture biologique, avec une pression sanitaire qui peut s'avérer catastrophique pour la culture. Cette pression est renforcée par la sensibilité variétale du basilic italien et par des conditions climatiques favorables au développement du pathogène. Par ailleurs, le nombre de molécules pesticides utilisables diminuant chaque année, les producteurs sont en demande d'alternatives , en particulier pour les producteurs engagés en agriculture biologique qui représentent 30 % du volume du marché mondial.

Un enjeu stratégique pour le marché italien du basilic

L'Italie occupe une place centrale sur le marché européen du basilic, portée en particulier par la filière du basilic Genovese destinée au frais et à la transformation, notamment pour la fabrication de pesto.

La valeur économique de cette culture dépasse largement la seule production primaire, car elle alimente une chaîne de valeur à forte notoriété associant semences, production sous abri et plein champ, conditionnement, transformation et export. La sauce pesto alla genovese à base de basilic frais a d'ailleurs enregistré une croissance annuelle soutenue de 13,7% dans le monde entre 2009 et 2023 (données NielsenIQ). Les usages alimentaires et boissons représentent 71% des débouchés, tandis que les applications pharmaceutiques et cosmétiques comptent pour 19%. ?

Dans ce contexte, la protection du basilic contre le mildiou constitue un enjeu agronomique, économique et qualitatif majeur pour les producteurs italiens. L'autorisation d'urgence de 120 jours accordée à cette solution nouvelle et innovante met à la disposition de la filière un outil supplémentaire pour faire face à une pression sanitaire élevée.

Une autorisation d'urgence adaptée au besoin immédiat des producteurs

L'autorisation d'urgence, dont la demande a été supportée par des associations de producteurs italiens de basilic , a été délivrée par le ministère de la Santé italien et permet l'utilisation du biofongicide d'Amoéba en traitement préventif contre le mildiou du basilic pendant une période de 120 jours en Italie, du 5 juin au 2 octobre 2026. Cette autorisation s'inscrit dans la stratégie d'Amoéba et de son partenaire Koppert de déploiement de la solution de biocontrôle sur les maladies fongiques en Europe et répond à un besoin immédiat de terrain sur une culture à forte valeur , en attendant l'autorisation de mise sur le marché du produit en Italie.

Jean-Marc PETAT, Directeur général de Green for Agro, filiale d'Amoéba dédiée aux biosolutions, ajoute : « L'obtention de cette autorisation d'urgence de 120 jours en Italie marque une nouvelle étape dans le déploiement européen de notre biofongicide. Elle permet de répondre à un besoin concret de la filière dans un pays stratégique pour le basilic, confronté à une forte pression de mildiou et à une demande des consommateurs pour des solutions de contrôle des maladies ne laissant pas de résidus »

Une première reconnaissance de la valeur ajoutée de la technologie AXPERA par la filière basilic pour un marché mondial en extension

Au niveau mondial, le basilic est cultivé sur 6,8 millions d'hectares avec une valeur marchande des feuilles de basilic de 51 millions d'euros en 2025 (source Market Reports World-Mai 2026) et une valeur marchande de l'industrie du basilic de 1,4 milliards € (source Spherical Insights – Avril 2025). Le basilic contient des antioxydants, des vitamines et des minéraux, ce qui le rend populaire auprès des consommateurs soucieux de leur santé. Il est de plus en plus utilisé dans les produits de santé naturels et les suppléments en raison de ses propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes.

À propos d'Amoéba :

Créée en 2010, Amoéba est une greentech basée à Chassieu (Lyon, France) qui ambitionne de devenir un acteur majeur du traitement du risque microbiologique à partir de l'exploitation brevetée d'amibes dans les secteurs de la protection des plantes et de la cosmétique.

Disposant d'un savoir-faire unique au monde protégé par de nombreux brevets, Amoéba est aujourd'hui la seule société autorisée à exploiter industriellement l'amibe Willaertia pour des applications en biocontrôle et en cosmétique. À la connaissance de la Société, elle est également la seule entreprise capable d'en assurer la production à l'échelle industrielle dans des volumes compatibles avec des applications commerciales, afin de proposer une alternative viable aux produits chimiques largement utilisés aujourd'hui.

Amoéba se concentre actuellement sur le marché mondial du biocontrôle pour la protection des plantes et sur le marché de la cosmétique. La commercialisation des produits phytosanitaires étant sujette à l'obtention des autorisations réglementaires locales, la Société a mené les démarches réglementaires nécessaires et déposé les dossiers d'homologation en Europe et aux États-Unis. Concernant la substance active, elle a déjà obtenu en 2022 l'approbation aux USA et le rapport positif et définitif de l'EFSA en Europe. L'homologation du produit a été obtenue en 2025 pour les Etats-Unis et elle est attendue en 2026 en France puis dans d'autres pays européens ciblés.

Concernant l'application cosmétique, cette dernière ne nécessite pas d'approbation préalable d'une autorité compétente en Europe et aux États-Unis. L'ingrédient cosmétique est déjà inscrit sur la liste INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) ouvrant la voie à sa commercialisation dans le monde excepté en Chine où une homologation locale est requise.

Amoéba est une société cotée sur Euronext Growth (ALMIB). La Société est membre du réseau Bpifrance Excellence et est éligible au dispositif PEA-PME. Plus d'informations sur www.amoeba-nature.com

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