Amneal en hausse après avoir légèrement revu à la hausse ses prévisions annuelles et dépassé les attentes au deuxième trimestre

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30 juillet - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Amneal Pharmaceuticals AMRX.O progressent de 10 % à 21 dollars en pré-ouverture ** La société revoit légèrement à la hausse ses prévisions pour le BPA ajusté et le chiffre d'affaires de l'exercice, augmentant la fourchette de 1 cent pour la porter à 0,96 $ - 1,06 $, et celle de 5 millions de dollars pour la porter à 3,10 milliards de dollars - 3,20 milliards de dollars, respectivement, par rapport à ses prévisions précédentes ** AMRX affiche pour le deuxième trimestre un BPA ajusté de 30 cents et un chiffre d’affaires de 796 millions de dollars, dépassant les estimations consensuelles des analystes qui s’établissaient respectivement à 22 cents et 768 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires du segment « Spécialités » progresse de 17 % en glissement annuel; celui du segment « Médicaments abordables » augmente de 13 % en glissement annuel ** La société reste en bonne voie pour finaliser l’acquisition de Kashiv Bioscience, dont la conclusion était initialement prévue au second semestre 2026, ont déclaré les codirecteurs généraux Chirag et Chintu Patel ** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 51,6 % depuis le début de l'année