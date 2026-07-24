Amkor s'envole grâce à un contrat avec Nvidia portant sur le conditionnement de puces

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24 juillet - ** Les actions d'Amkor Technology AMKR.O ont bondi de 12,5% à 73,50 dollars en pré-ouverture vendredi, après l'annonce par la société d'un accord pluriannuel de 1,5 milliard de dollars avec Nvidia NVDA.O visant à développer ses capacités de conditionnement et de test de puces de pointe aux États-Unis. ** Ce partenariat prévoit un versement anticipé de la part de NVDA destiné à soutenir l’expansion des activités d’encapsulation de pointe d’AMKR aux États-Unis, notamment en Arizona, afin de répondre à la demande croissante en matière d’IA

** Le mois dernier, AMKR a conclu un partenariat de 11 ans avec TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, afin de renforcer ses capacités d’encapsulation de semi-conducteurs aux États-Unis ** AMKR collabore également avec Advanced Micro Devices AMD.O pour assurer le conditionnement de ses puces

** L'action AMKR s'échangeait récemment à 30 fois les bénéfices attendus, bien au-dessus de son ratio cours/bénéfice prévisionnel moyen sur 5 ans de 14, ce qui suggère que le titre pourrait être surévalué, selon les données de LSEG

** À la clôture de jeudi, le titre avait bondi d’environ 65%, surperformant largement la hausse d’environ 8% du Nasdaq

.IXIC

** La recommandation moyenne de 12 analystes sur le titre est "conserver"; le cours cible médian est de 69 dollars