Americold crée une coentreprise dans le secteur de l'entreposage frigorifique avec la société d'investissement EQT

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Americold Realty Trust COLD.N a annoncé jeudi avoir constitué une coentreprise avec le fonds Active Core Infrastructure de la société d'investissement EQT , qui se concentrera sur les entrepôts frigorifiques en Amérique du Nord.

Dans le cadre de cet accord, l'exploitant d'entrepôts à température contrôlée apportera à la coentreprise 12 installations de stockage frigorifique d'une valeur totale de plus de 1,3 milliard de dollars à la date de création. Americold

a déclaré qu'elle prévoyait de recevoir environ 1,1 milliard de dollars de produit net en espèces, qu'elle compte utiliser pour rembourser sa dette.

L'action Americold Realty Trust a progressé de plus de 3% en pré-ouverture.

La demande d'espaces de stockage frigorifique est en hausse, les entreprises agroalimentaires et les détaillants cherchant à renforcer leurs chaînes d'approvisionnement et à gérer des volumes plus importants de produits frais et surgelés, ce qui fait de la logistique à température contrôlée un élément de plus en plus essentiel de l'infrastructure alimentaire nord-américaine.

Cette opération, qui donne naissance à l'une des plus grandes plateformes de stockage frigorifique d'Amérique du Nord, confère à EQT une participation de 70% dans la coentreprise, tandis qu'Americold détiendra une participation de 30% et gérera les opérations quotidiennes.

La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et des autres conditions de clôture habituelles.

Americold Realty Trust prévoit pour 2026 un flux de trésorerie ajusté provenant des opérations compris entre 1,20 et 1,30 dollar par action, soit un niveau supérieur aux estimations de Wall Street qui s'élèvent à 92 cents, selon les données compilées par LSEG.