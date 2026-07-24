American Express recule alors que les investisseurs ne tiennent pas compte des résultats supérieurs aux prévisions du deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juillet - ** Les actions d'American Express AXP.N , géant des cartes de crédit, reculent de 4 % à 327,58 dollars en pré-ouverture

** AXP a dépassé les prévisions de Wall Street concernant ses bénéfices du deuxième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026, mais les investisseurs se sont concentrés sur d'autres éléments

** “La réaction instinctive est sans doute la déception, compte tenu de l’absence d’accélération tant au niveau de l’activité facturée que de la croissance du chiffre d’affaires. Certains espéraient que les prévisions de chiffre d’affaires (se situeraient autour de 11 %). Cela laisse entendre que le second semestre suivra la même tendance, ce qui corrobore une nouvelle fois le thème de l’“absence d’accélération””, explique Brian Foran, analyste chez Truist

** “Tout cela ne doit pas pour autant être perçu comme trop négatif: la croissance des dépenses est la plus forte depuis trois ans, les rendements dépassent désormais 35 % et l’activité tourne à plein régime. Il s’agit simplement d’expliquer la réaction initiale du cours de l’action face à des attentes très élevées”, a-t-il ajouté

** “Nous sommes encouragés par la légère révision à la hausse des prévisions de chiffre d’affaires annuel. Nous restons acheteurs d’actions AXP en cas de baisse suite aux résultats du trimestre de juin”, déclare Cristopher Kennedy, analyste chez William Blair

** À la clôture d’hier, l’action AXP affichait une baisse d’environ 8 % depuis le début de l’année