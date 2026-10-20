American Electric Power en hausse alors que BTIG affiche un avis optimiste

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20 octobre - ** L'action American Electric Power AEP.O progresse de 1,5% à 126,52 dollars en pré-ouverture

** BTIG relève sa recommandation sur le titre de “neutre” à “acheter”; fixe son objectif de cours à 147 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse d’environ 18% par rapport au dernier cours de clôture

** L'analyste estime qu'AEP est un titre de croissance incontournable dans le secteur des grandes charges, avec un carnet de commandes de 69 GW de charges sous contrat jusqu'en 2030

** La société a su tirer parti de sa présence géographique et de sa priorité accordée à la rapidité de mise en service

** S'attend à ce que les résultats du troisième trimestre annoncent un plan d'investissement plus ambitieux, avec éventuellement plus de 10 milliards de dollars de capitaux supplémentaires

** Relève ses estimations de BPA pour 2026 et 2027 à respectivement 6,45 $ et 6,95 $, contre 6,40 $ et 6,93 $ auparavant

** Sur 24 courtiers, 15 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, et 9 “conserver”; le cours cible médian s’établit à 142,91 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 8,16% depuis le début de l’année