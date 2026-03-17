American Airlines signale un impact de 400 millions de dollars sur les coûts en raison de la hausse du prix du kérosène

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
American Airlines AAL.O a déclaré mardi qu'elle s'attendait à une augmentation de 400 millions de dollars de ses dépenses au premier trimestre en raison de la hausse des prix du kérosène due au conflit au Moyen-Orient.
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