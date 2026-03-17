 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

American Airlines signale un impact de 400 millions de dollars sur les coûts en raison de la hausse du prix du kérosène
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 13:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Airlines AAL.O a déclaré mardi qu'elle s'attendait à une augmentation de 400 millions de dollars de ses dépenses au premier trimestre en raison de la hausse des prix du kérosène due au conflit au Moyen-Orient.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
10,4900 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank