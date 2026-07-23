American Airlines revoit à la baisse son objectif 2026 en raison du conflit au Moyen-Orient

American Airlines AAL.O a revu à la baisse jeudi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, en raison du conflit entre les États-Unis et l'Iran qui a entraîné une nouvelle hausse des cours du pétrole, alourdissant ainsi sa facture de carburant.

La compagnie aérienne table désormais sur une perte ajustée comprise entre 65 cents (0,57 euro) et un bénéfice ajusté de 65 cents par action, contre une prévision antérieure allant d'une perte ajustée de 40 cents à un bénéfice de 1,10 dollar par action.

L'action de l'entreprise a chuté d'environ 4% lors des échanges en avant-Bourse.

Le prix du kérosène a dépassé les 5 dollars le gallon au printemps, avant de reculer fortement en juin, à la suite d'une trêve entre Washington et Téhéran. Les cours du pétrole ont de nouveau grimpé depuis l'effondrement de cet accord fragile début juillet, ce qui a relancé la pression à la hausse sur les coûts de carburant des compagnies aériennes.

Au deuxième trimestre, American Airlines a payé en moyenne 4,05 dollars le gallon de carburant, contre les quelque 4 dollars le gallon prévus pour avril. Au troisième trimestre, la société s'attend à payer 3,75 dollars le gallon, sur la base de la courbe à terme des prix du carburant au 21 juillet.

(Rédigé par Nandan Mandayam à Bangalore; Version française Rihab Latrache)