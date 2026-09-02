American Airlines renforce son offre de sièges haut de gamme à bord de ses 777, face à l'essor des voyages de luxe

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(Ajoute des précisions sur la capacité totale de l'appareil modernisé au paragraphe 14)

* Le premier avion modernisé entre en service mercredi

* Le nombre de sièges Premium passe de 116 à 144

* La classe « Flagship First » est retirée de la flotte de 777-300ER

* Les 20 appareils devraient tous être modernisés d’ici 2027

par Rajesh Kumar Singh

American Airlines AAL.O ajoute davantage de sièges premium à ses Boeing BA.N 777-300ER utilisés sur les liaisons long-courriers , alors que les compagnies aériennes américaines cherchent de plus en plus à attirer les voyageurs à fort pouvoir d’achat.

La compagnie supprime également progressivement la première classe sur ces appareils, tout en augmentant le nombre de sièges en classe affaires.

La compagnie américaine, qui élargit son offre premium afin d’améliorer sa rentabilité, a indiqué que le premier avion réaménagé entrerait en service commercial mercredi sur la liaison New York-Buenos Aires. American prévoit d’achever la modernisation de l’ensemble de ses 20 777-300ER courant 2027.

Les appareils réaménagés compteront 144 sièges premium, contre 116 dans la configuration actuelle, leur pourcentage total passant ainsi de 38 % à environ 44 %. Ce chiffre comprend 70 sièges en classe affaires « Flagship Suite » dotés de portes d’intimité, 44 sièges en classe « Premium Economy » et 30 sièges « Main Cabin Extra », le produit économique à espace supplémentaire pour les jambes proposé par American.

Le 777-300ER actuel compte 52 sièges en classe affaires et huit sièges « Flagship First », la cabine de première classe internationale haut de gamme d’American. La compagnie aérienne supprime la classe « Flagship First » dans le cadre de cette modernisation; ce produit ne sera plus proposé sur les vols en 777-300ER à compter du 19 novembre.

Parmi les trois grandes compagnies aériennes américaines à réseau, American est la seule à proposer une cabine de première classe internationale distincte.

Delta Air Lines DAL.N a fusionné ses cabines de première classe et de classe affaires internationales à la fin de l’année 1998, tandis qu’United Airlines UAL.O a cessé de commercialiser la première classe internationale en 2018, lors de la transition de sa flotte long-courrier vers la classe affaires Polaris.

American a annoncé en 2022 qu’elle supprimerait progressivement la première classe internationale, car les clients n’achetaient pas ce produit et que cette suppression permettrait à la compagnie aérienne d’ajouter davantage de sièges en classe affaires, pour lesquels les voyageurs étaient plus disposés à payer.

Cette modernisation renforce le pari d’American sur l’ de voyage haut de gamme, alors qu’elle tente de réduire l’écart de rentabilité qui la sépare de Delta et de United.

Les voyageurs premium ont généré près de la moitié du chiffre d’affaires lié à la vente de billets d’American au deuxième trimestre, tout en représentant environ 30 % de ses sièges. American a déclaré le mois dernier que la part des sièges premium sur ses vols en avion à fuselage étroit passerait d’environ 25 % actuellement à environ 40 % dans les années à venir.

LA TENDANCE AU PREMIUM SE GÉNÉRALISE

L'initiative d'American s'inscrit dans le cadre d'une offensive plus large des transporteurs américains en faveur des voyages haut de gamme . Les recettes issues des produits haut de gamme ont connu une croissance plus rapide que celles des offres plus sensibles au prix chez certaines des plus grandes compagnies aériennes, reflétant un fossé qui se creuse , les clients les plus aisés continuant à dépenser tandis que les voyageurs soucieux de leur budget se montrent plus prudents.

Cette évolution touche également les compagnies aériennes traditionnellement axées sur les tarifs bas. Southwest Airlines LUV.N évalue actuellement des produits autrefois associés aux compagnies de réseau, notamment les salons d’aéroport, les vols transocéaniques et des sièges plus haut de gamme. Frontier ULCC.O ajoute des sièges de type première classe, tandis que JetBlue JBLU.O élargit son offre haut de gamme avec des salons d’aéroport.

Cette modernisation permettra également d’augmenter la capacité de l’appareil, qui passera de 304 à 330 passagers. Le nombre de sièges en classe économique standard diminuera légèrement, passant de 188 à 186.

Les 777-300ER d’American desservent des destinations long-courriers telles que Londres, Tokyo, São Paulo, Buenos Aires et Sydney. Les appareils modernisés proposeront également un système de divertissement à bord amélioré, tandis que les membres du programme de fidélité AAdvantage d’American auront accès gratuitement au Wi-Fi haut débit.