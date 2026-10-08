American Airlines étend le déploiement du Wi-Fi Starlink à l'ensemble de sa flotte principale

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American Airlines AAL.O a annoncé jeudi son intention d’installer dès l’année prochaine le service Internet par satellite Starlink de SpaceX SPCX.O sur l’ensemble de sa flotte principale, composée de plus de 1 000 appareils, étendant ainsi un programme déjà en place pour environ la moitié de sa flotte.

* En mai, American Airlines avait annoncé son intention d’installer Starlink sur plus de 500 appareils Airbus à partir de l’année prochaine

* Le déploiement concernera désormais également plus de 530 appareils Boeing

* La flotteéquipée de Starlink utilisera le Performance Aero Terminal de SpaceX , un système d’antenne Internet par satellite monté à bord des avions

* Ce terminal est capable d’atteindre des débits allant jusqu’à 1 gigabit par seconde, a indiqué la compagnie aérienne

* Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées

* La compagnie aérienne exploite une flotte principale de plus de 1 030 appareils

* Plus de 900 d'entre eux sont des avions à couloir unique, les autres étant des gros-porteurs